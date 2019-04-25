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عبدالحفيظ للوطن: لاعبو سموحة أهدروا الكثير من الوقت بكثرة السقوط

02:20 ص | الإثنين 13 مايو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
عبدالحفيظ للوطن: لاعبو سموحة أهدروا الكثير من الوقت بكثرة السقوط

سيد عبدالحفيظ

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نقلًا عن العدد الورقي،،،،

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أحداث مباراة فريقه أمام سموحة بالدورى: «لا أرغب فى التعليق على ما تردد من ظلم تحكيمى فى المباراة، لو عرضنا المباراة على أكبر خبراء التحكيم فى فيفا ستتغير نظرة دولة (فيفا) لكرة القدم فى الوقت الضائع من خلال رؤيتهم لكم الوقت الضائع فى هذه المباراة».

وأكمل «سموحة أهدر 10 دقائق، و57 ثانية فى الشوط الثانى لكثرة سقوط اللاعبين على الأرض فقط، بجانب الوقت الضائع فى التغييرات».

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