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بشير التابعي: "أولادي الاتنين أهلاوية ومقدرش اخليهم زملكاوية"

03:38 ص | الإثنين 13 مايو 2019
كتب: أحمد حامد دياب
بشير التابعي: "أولادي الاتنين أهلاوية ومقدرش اخليهم زملكاوية"

بشير التابعي

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قال بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، إنه كان يشجع الزمالك منذ صغره، وانضم له لأنه يعشقه جدًا، نافيًا تشجيعه للنادي الأهلي، مضيفًا: "والدي زمالكاوي واخواتي وأولادي الاثنين أهلاوية، وبنتي الوحيدة اللي زملكاوية".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل، في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN": "أوضة بنتي فيها صور للاعبي الزمالك وهي تعشقهم".

وتابع: "أولادي الاثنين لما كبروا لقوا الأهلي بياخد البطولات كلها فشجعوه هما وأغلب جيلهم وأولادي ليهم علاقة بالكابتن خالد بيبو، وأحدهم يتمرن تحت قيادة بيبو، ومقدرش أخلي ولادي زملكاوية".

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