الأهلي يطالب بخوض كل مبارياته قبل أمم أفريقيا

نقلًا عن العدد الورقي

فتح مسئولو النادى الأهلى خطاً من المفاوضات مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة لخوض الفريق الأحمر مبارياته المتبقية ببطولة الدورى الممتاز قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا المقبلة على الملاعب المصرية.

وكشف مصدر بالأهلى أن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى إنهاء الموسم الحالى مبكراً خاصة أن الفريق يتبقى له 4 مباريات فقط يمكن وضع مواعيد لها قبل موعد توقف المسابقة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية فى يونيو الشهر المقبل.

ويسعى الأهلى للحصول على موافقة اتحاد الكرة وتسكين مبارياته المتبقية حتى موعد انتهاء الموسم الحالى من أجل تجديد مكان ومدة معسكر الإعداد للموسم الجديد بعدما قامت الشركة الراعية بوضع عدة خيارات خارجية لم يتم حسمها بسبب غموض موعد انتهاء الدورى.

تحركات لتمديد عقد «أزارو وجمعة»

فى سياق آخر بدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تحركاته من أجل تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى للفريق فى مقدمتهم صالح جمعة، فضلاً عن تمديد عقود البعض الآخر مثل المغربى وليد أزارو الذى يتبقى فى عقده موسم ونصف، والذى جمعته جلسة بمدير الكرة قبل أيام قليلة، حرص خلالها مدير الكرة على مفاتحة المغربى فى تمديد عقده وهو ما قابله المغربى بالرغبة فى التأجيل حتى يستعيد مستواه بعد جلوسه احتياطياً خلال الفترة الماضية وغياب التهديف عنه.

من ناحية أخرى طلب الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى من إليخاندرو، مدرب الأحمال وضع برنامج بدنى خاص للاعبين من أجل الاستعداد بشكل جيد للمباريات المقبلة خاصة فى ظل الصيام، والأمر ذاته من هانى وهبة أخصائى التغذية لوضع الأطعمة والمشروبات التى تناسب الفترة الحالية.

وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على عقد عدة جلسات مع اللاعبين للتأكيد أن المرحلة الحالية هى الأخطر والأهم فى عمر المسابقة بعدما عاد الأحمر من بعيد وتصدر المسابقة وبات على مقربة من التتويج باللقب.

وأكد مدير الكرة بالأهلى للاعبيه أن المباريات التى يحسمها الفريق فى الدقائق الأخيرة والمجهود الذى يبذل يعبر بشكل كبير عن أن اللقب ينادى الأهلى، ويحتاج فقط للقتال فى المباريات المقبلة لحصد النقاط على نفس المنوال، ويواصل الأهلى تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة إنبى المقرر لها الخميس المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.