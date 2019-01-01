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الخطيب يطلب تحقيقًا عاجلًا بشأن وفاة أحد أعضاء فرع زايد

11:54 م | الإثنين 13 مايو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
الخطيب يطلب تحقيقًا عاجلًا بشأن وفاة أحد أعضاء فرع زايد

محمود الخطيب

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طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إجراء تحقيقًا عاجلًا وشامل، بشأن عدم وجود إسعافات أولية بفرع النادي بالشيخ زايد، عند وفاة أحد الأعضاء قبل ثلاث أيام.

وكلّف رئيس النادي كلًا من الإدارة التنفيذية والشئون القانونية، باستجواب كل الأطراف المعنية، والاستعانة بشهادة اثنين من الأطباء الأعضاء بالنادي، اللذين تواجدا أثناء تعرض العضو لانتكاسة صحية مفاجئة، وهو يشارك في أحد مباريات كرة القدم الرمضانية بفرع زايد وذلك استبيانًا للحقيقة كاملة لمحاسبة أي مقصِّر في أداء دوره تجاه أعضاء النادي.

وشدد "الخطيب" على سرعة الانتهاء من هذا التحقيق ورفْع نتيجة التحقيق إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

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