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اتحاد الكرة يؤكد رفضه إلغاء الهبوط بالدوري: انتهاك لوائح غير وارد

02:34 م | الخميس 16 مايو 2019
كتب: إبراهيم منصور
اتحاد الكرة يؤكد رفضه إلغاء الهبوط بالدوري: انتهاك لوائح غير وارد

أبو ريدة وأعضاء اتحاد الكرة

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أصدر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بياناً رسمياً، لتوضيح موقفه من تحركات بعض الأندية، لإلغاء الهبوط ببطولة الدوري الممتاز، للموسم الحالي.

وأكد اتحاد الكرة، في بيانه: "احترامه للوائح المسابقات التي يديرها وللمبدأ الراسخ بإنهاء مسابقة الدوري الممتاز على القواعد نفسها التي بدأت بها، وعلى ذلك فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يناقش ولا يفكر في أي أمر ينتهك هذه اللوائح، خاصة فيما يتعلق بتلك المسابقة التي لابد أن تنتهي وفق القواعد المنصوص عليها والتي وافقت عليها جميع الأندية المشاركة بها، ويأتي ذلك حفاظاً على قانونية المسابقة وقيمتها ومكانتها محلياً وإقليمياً".

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وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة، أعلن عن تحركات الأندية التي تواجه خطر الهبوط بتوقيع مذكرة رسمية تطالب خلالها بإلغاء الهبوط، قائلاً: "هناك أندية تتحرك من أجل إلغاء الهبوط بشكل رسمي هذا الموسم نظراً للظروف التي مرت بها المسابقة، وطُلب مني أن أوقع على الطلب فوافقت، رغم يقيني بأننا لن نتأثر، نظراً لأننا سننجح في تجنب الهبوط في كل الأحوال".

وأضاف رئيس سموحة في تصريحات أمس: "كان هناك اتفاق على هبوط ثلاثة فرق في بداية الموسم، ولكن التحكيم لم يكن على المستوى المطلوب وأثر كثيراً على نتائج الأندية كلها".

 

 

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