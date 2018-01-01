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عاجل| حسين الشحات يُسجل هدف الأهلي الأول في مرمى إنبي

10:08 م | الخميس 16 مايو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
عاجل| حسين الشحات يُسجل هدف الأهلي الأول في مرمى إنبي

حسين الشحات

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تمكن النادي الأهلي من تسجيل أول أهدافه في مرمى فريق إنبي، خلال المباراة التي تجمعهما حاليا، على ملعب "بتروسبورت"، في إطار منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

سجل هدف الأهلي الأول اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

كريم نيدفيد يخضع لجلسة تأهيل في الأهلي

أدى كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي اليوم الخميس، على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام انبي

يدخل النادى الأهلى اللقاء وهو متصدر الترتيب بالموسم الحالى برصيد 70 نقطة ويأمل في مواصلحة تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب، وعدم التفريط فيه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق إنبى اللقاء بقيادة على ماهر بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلى وخطف نقطة التعادل على الأقل، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل الجهاز الفنى فى تحسين ترتيب الفريق والوصول به إلى بر الأمان فى المسابقة المحلية.

وأعلن الأهلي تشكيله لهذه المباراة وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو.

وكان علي ماهر، المدير الفني لإنبي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، وضم التشكيل كلًا من: الحارس عبد العزيز البلعوطي، وأمامه الرباعي رامي صبري وإبراهيم يحيى وعلي فوزي وأحمد عبد العزيز للدفاع، ومحمد أشرف روقة ومحمود غالي وأحمد شكري للوسط، ومحمد بسيوني وأحمد رفعت ومحمود قاعود للهجوم.

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