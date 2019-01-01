جماهير الأهلي للاعبيها قبل مواجهة إنبي: "خلصونا بدري النهاردة"

حرصت جماهير الأهلي المتواجدة حاليًا بمدرجات ملعب بتروسبورت، على دعم ومؤازرة لاعبيها بطريقة خاصة، قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام إنبي، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

الأهلي يواجه إنبي على ملعب بتروسبورت

ورددت جماهير النادي الأحمر المتواجدة في مدرجات ملعب بتروسبورت، العديد من العبارات التشجيعية والحماسية للاعبيها والتي جاءت على النحو التالي: "خلصونا بدري النهاردة.. عايزين نسجل بدري".

كما حرصت جماهير المارد الأحمر على دعم ومؤازرة ثنائي الفريق رمضان صبحي، وحسين الشحات بشكل خاص قبل مواجهة إنبي.

ويستضيف ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس، مباراة الأهلي وإنبي، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي تشكيلة الفريق الأحمر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وجاءت قائمة اللاعبين البدلاء على النحو التالي:

محمد هاني، جيرالدو، عاشور، ربيعة، مروان محسن، وليد سليمان، وشريف إكرامي.

ويدخل النادى الأهلى اللقاء وهو متصدر الترتيب بالموسم الحالى برصيد 70 نقطة ويأمل في مواصلحة تحقيق الفوز للاحتفاظ باللقب، وعدم التفريط فيه.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات أمام كل من، إنبي والإسماعيلي والمقاولون العرب يختتمها بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق إنبى اللقاء بقيادة على ماهر بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام الأهلى وخطف نقطة التعادل على الأقل، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 36 نقطة، ويأمل الجهاز الفنى فى تحسين ترتيب الفريق والوصول به إلى بر الأمان فى المسابقة المحلية.

وكان علي ماهر، مدرب إنبي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي وضم التشكيل الحارس عبد العزيز البلعوطي وأمامه الرباعي رامي صبري وإبراهيم يحيى وعلي فوزي وأحمد عبد العزيز للدفاع ومحمد أشرف روقة ومحمود غالي وأحمد شكري للوسط ومحمد بسيوني وأحمد رفعت ومحمود قاعود للهجوم.