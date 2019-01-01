تدريبات سرية للزمالك في المغرب

نقلًا عن العدد الورقي

يخوض الفريق الأول لنادى الزمالك أول تدريباته فى المغرب اليوم، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر له بعد غد الأحد، فى الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وطلب كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، فرض السرية التامة على تدريبات الفريق بالمغرب، خوفاً من وجود جواسيس من جانب الفريق المغربى، كما طلب «جروس» أيضاً عدم وجود أى شخص داخل فندق إقامة البعثة لتجنب وجود أية مضايقات من جانب نادى نهضة بركان المغربى، كما حدث قبل مباراة الصفاقسى التونسى فى إياب الدور نصف النهائى للبطولة الأفريقية وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين بالشكل الكامل وعدم تشتيت ذهنهم بأية أمور بعيدة عن الملعب، وحرص أيمن حافظ، المنسق العام للفريق، والذى سبق البعثة فى السفر للمغرب على تنفيذ كل مطالب المدير الفنى، والعمل على ترتيب احتياجات الفريق، وتجهيز ملاعب التدريب وغيرها.

وقبل السفر أمس خاض الفريق مراناً على ملعب النادى بميت عقبة، حرص خلاله «جروس» على الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين خاصة المغربى حمدى أحداد، الذى يعول عليه كثيراً فى تحقيق نتيجة طيبة لمعرفته الكبيرة بالأجواء فى المغرب.

«جروس» يطلب عدم وجود «غرباء» فى فندق الإقامة

وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة التركيز الشديد من أجل العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية، خاصة أنه يرغب فى اقتناص الفوز على الفريق المغربى على ملعبه ووسط جماهيره، وحصل الخواجة السويسرى على معلومات تخص المنافس وسيتم مشاهدة أكثر من مباراة للوقوف على مستواه الحالى.

ويقود طارق حامد ومحمد إبراهيم سلسلة من الجلسات مع اللاعبين للتحفيز، ومطالبتهم بالتركيز الكامل فى لقاء الأحد المقبل، والقتال فى الملعب لتحقيق نتيجة تمكنهم من الفوز باللقب فى مباراة العودة، كما تواصلت الجلسات الخاصة مع الحارس عمر صلاح لتأهيله نفسياً للمباراة المرتقبة.

«حامد وإبراهيم» يواصلان تحفيز اللاعبين بجلسات خاصة

على جانب آخر، أكد إسلام جمال، لاعب الفريق المعار إلى طلائع الجيش، أنه حصل على وعد بعودته مرة أخرى للفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تقديمه عرضاً مميزاً مع الفريق العسكرى، علاوة على احتياج الفريق الأبيض لجهوده فى خط الدفاع، مشدداً على أن مسئولى الأبيض أكدوا له عودته مرة أخرى، وعدم إعارته مرة أخرى.