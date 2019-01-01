فرج عامر يحذر الأهلي والزمالك من التفاوض مع لاعبي سموحة

حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، من وصفهم بأهل القمة في الدوري الممتاز، من التفاوض مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال عامر عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "للأسف اتصالات أندية القمة مع العديد من لاعبي سموحة يُخرج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم في مرحلة هامة ودقيقة، وأعلن أن اللاعب إسلام صالح الذي لايشارك حاليا يجذب انظار أندية القمة".

وتابع: "لن نتخذ قرار إلا بما فيه مصلحة نادي سموحة ومصلحة اللاعب شديد الالتزام والاحترام، بعد انتهاء الموسم الكروي هذا العام واستطلاع رأي المدير الفني حسام حسن، ومدير الكرة ابراهيم حسن".