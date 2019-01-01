جروس يُطالب لاعبي الزمالك بالنوم المُبكر خوفًا من الإجهاد

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبي الفريق بضرورة الخلود للراحة والنوم المبكر وعدم السهر داخل فندق الإقامة بالمغرب.

وتأتى مطالبة السويسري كريستيان جروس للاعبين خوفًا من زيادة الإجهاد من أجل الاستعداد بقوة لمباراة الأحد أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية على ملعب بركان بحضور 10 آلاف مشجع.

"جروس" يطلب عدم وجود "غرباء" فى فندق الإقامة بالمغرب

وكان الزمالك قد وصل المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية الأحد المقبل بالمغرب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى مدينة وجدة المغربية فجر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربي ، والمقرر لها الأحد المقبل.

وتقيم بعثة الزمالك في مدينة السعيدية المغربية التي تبعد عن بركان بنصف ساعة.

وضمت بعثة الزمالك التي غادرت للمغرب كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبدالمنصف.

الدفاع: محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة - محمود الونش.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف أوباما - محمود كهربا - أيمن حفني - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أحمد زيزو.

في خط الهجوم: عمر السعيد – حميد أحداد.

وتقيم بعثة الزمالك في مدينة السعيدية المغربية التي تبعد عن بركان بنصف ساعة، ويلتقي الفريق الأبيض ذهابا مع نهضة بركان المغربي الأحد المقبل، فيما يقام لقاء الإياب بمصر يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته.