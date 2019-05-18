تركي آل الشيخ: تعديلات جذرية في بيراميدز الموسم المقبل

أكد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن وجود تغييرات كبيرة في النادي استعدادا للموسم الجديد.

وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يوجد العديد من الخيارات في المدربين والاعبين لبيراميدز استعداداً للموسم القادم... وايضاً هناك تعديلات جذرية في مجلس الإدارة وهيكلة النادي ستثمر إن شاء الله على فريق لا يقهر".

وتعثر بيراميدز في آخر 3 مواجهات له، بالتعادل 1/1 أمام وادي دجلة ومصر للمقاصة، والمصري البورسعيدي.

ويتبقى لبيراميدز مواجهتين فقط على انتهاء الدوري هذا الموسم، ولكنه ضمن المركز الثالث حاليًا المؤهل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري المصري برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث بـ 66 نقطة أيضًا.

وهناك العديد من العوامل التي أفقدت بيراميدز المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم يرصدها الوطن سبورت في السطور المقبلة.