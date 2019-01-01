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عاجل| حريق داخل النادي الأهلي في الجزيرة

04:13 م | السبت 18 مايو 2019
كتب: علي سمير
عاجل| حريق داخل النادي الأهلي في الجزيرة

النادي الأهلي

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شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حريق كبير منذ قليل، عند مدخل اللاعبين الخلفي والباركينج الخاص بسيارات لاعبي فريق الكرة بجوار المنطقة التي يتواجد بها الورش.

وطالت النيران بعض الأخشاب الموجودة في منطقة الورش، دون حدوث أي خسائر كبيرة، حيث فشل عمال وموظفي النادي في السيطرة على الحريق مما قاموا باستدعاء قوات الحماية المدنية التي سارعت بالتوجه لمقر النادي وتمكنت من السيطرة على الحريق.

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