خاص| الزمالك يجس نبض لاعب الأهلي

يسعى نادي الزمالك للتعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي المصري بعد إنتهاء اعارته مع نادي الاتفاق السعودي.

وعلم الوطن سبورت أن نجلي رئيس الزمالك احمد وأمير تحدثوا مع اللاعب بشكل ودي لمعرفة موقفه النهائي مع الأهلي ورأيه في اللعب للأبيض، إلا أن اللاعب لم يحسم قراره حتى الآن،وخاصة أنه سيجتمع مع مسؤولي القلعة الحمراء الأسبوع المقبل لحسم موقفه في ظل إمتلاك عرض من أحد الأندية في الخليج.

وعلم "الوطن سبورت"، أن إدارة النادي السعودي أبلغت اللاعب بعدم الرغبة في تجديد عقده، في حين تسلم اللاعب مستحقاته المالية، وعاد إلى القاهرة خلال الساعات الماضية.

ويرحب جهاز الكرة بالنادي الأهلي، بإعارة اللاعب مجددًا فى ظل صعوبة قيده الموسم المقبل، مع تواجد علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشـرف، وصعوبة مشاركته مع الفريق في الموسم الجديد، وفقًا لمصادر مُطلعة داخل النادي.

وتحدث حسين السيد، زيارته الأخيرة لمقر الجزيرة خلال تواجده في القاهرة، بوجود عروض سعودية من جانب بعض الأندية تسعى للتعاقد معه، لكن إدارة الأهلي طالبته بضرورة إرسال مخاطبات رسمية عقب نهاية الموسـم الجاري.

ولعب حسين السيد على مدار موسم ونصف في نادي الاتفاق السعودي، بعدما خرج في يناير 2018، ومع صعوبة مشاركة اللاعب أساسيًا فإن مبدأ الخروج معارًا أو على سبيل البيع النهائي بات مطروحًا وبقوة خلال الأيام المقبلة.

وكان الأهلي نجح في التعاقد مع محمود وحيد صاحب الـ24 عامًا، ظهير أيسر مصر المقاصة، خلال انتقالات يناير الماضية، لمدة أربعة أعوام ونصف، كما وافق على بيع صبري رحيل إلى فريق الاتحاد السكندري بشكل نهائي.

ويقدم علي معلول، الظهير الأيسر الحالي، والذي جدد عقده قبل أشهر قليلة للبقاء داخل القلعة الحمراء، مستوى رائع مع الفريق هذا الموسم ونجح في تسجيل 6 أهداف ساهمت بشكل كبير في انتصارات الأهلي هذا الموسم في الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ30 في بطولة الدوري، وواصل الفريق تصدره لقمة المسابقة برصيد 73 نقطة.