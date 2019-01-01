مدرب نهضة بركان في حوراه لـ"الوطن": لابا كودجو لن ينتقل إلى الأهلي أو الزمالك

نقلًا عن العدد الورقي..

أكد منير الجعواني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن مهاجم الفريق التوجولي لابا كودجو، لن يرحل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال منير الجعواني في حواره لجريدة "الوطن" الصادر صباح اليوم:"«لابا» أحد العناصر الأساسية لنهضة بركان، وتركيزه حالياً مع الفريق لتحقيق اللقب الأفريقى، ومن الطبيعى تلقيه العديد من العروض الاحترافية بعد تألقه هذا الموسم".

وأضاف: "نحن متمسكون ببقائه وإدارة النادى ستجدد تعاقده بعد انتهاء البطولة، ولن ينتقل إلى الأهلى أو الزمالك لأنه ليس للبيع".

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، في تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية، على الملعب البلدي ببركان، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من الشهر الحالي.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وسط العديد من الغيابات، على رأسها حارسه الأول محمود عبد الرحيم "جنش"، والحارس الثاني عماد السيد، كما يغيب المغربي خالد بوطيب للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

فيما يستعد فريق نهضة بركان للمباراة كامل الصفوف ودون أي غيابات ويأمل بالتتويج بأول لقب قارى له في تاريخه على حساب الفارس الأبيض.