أبرزها الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 19 مايو

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الزمالك
ُتقام اليوم الأحد، التاسع عشر من شهر مايو الجاري، بعض المواجهات القوية، والتي جاءت على النحو التالي:
- ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
نهضة بركان vs الزمالك .. 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.
- الدوري الإسباني.
ريال مدريد vs ريال بيتيس .. 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
إيبار vs برشلونة .. 16:15 بتوقيت القاهرة.
- الدوري الإيطالي.
نابولي vs إنتر ميلان .. 20:30 بتوقيت القاهرة.
يوفنتوس vs أتلانتا .. 20:30 بتوقيت القاهرة.
ريال مدريد
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12:00 PMالدوري الإسباني
ريال بيتيس
إيبار
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04:15 PMالدوري الإسباني
برشلونة
نابولي
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08:30 PMالدوري الإيطالي
إنتر ميلان
نهضة البركان
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11:59 PMالكونفدرالية
الزمالك
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