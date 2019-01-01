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أبرزها الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 19 مايو

01:20 ص | الأحد 19 مايو 2019
كتب: محمد محجوب
أبرزها الزمالك ونهضة بركان.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 19 مايو

الزمالك

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ُتقام اليوم الأحد، التاسع عشر من شهر مايو الجاري، بعض المواجهات القوية، والتي جاءت على النحو التالي:

- ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

نهضة بركان vs الزمالك .. 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

- الدوري الإسباني.

ريال مدريد vs ريال بيتيس .. 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

إيبار vs برشلونة .. 16:15 بتوقيت القاهرة.

- الدوري الإيطالي.

نابولي vs إنتر ميلان .. 20:30 بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس vs أتلانتا .. 20:30 بتوقيت القاهرة.

 

 

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