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رئيس الزمالك يتحدى: هنفوز بالدوري.. وركلة الجزاء الضائعة مفتاح اللقب

11:20 ص | الأحد 19 مايو 2019
كتب: شادي ممدوح
رئيس الزمالك يتحدى: هنفوز بالدوري.. وركلة الجزاء الضائعة مفتاح اللقب

عماد السيد

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أكد رئيس نادي الزمالك، أن ركلة الجزاء التي تصدى لها عماد السيد حارس مرمى الفريق أمام بالدوري، ستكون مفتاح تتويج النادي الأبيض باللقب، متعهدًا بفوز النادي بالبطولة هذا الموسم.

وقال رئيس الزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين، نشر لها مقطع فيديو على صفتحته الرسمية بـ :فيسبوك": "مثل ما كانت رأسية أوباما بشباك بترو أتلتيكو مفتاح وصولنا لنهائي الكونفدرالية، ستكون ركلة الجزاء التي تصدى لها عماد السيد مفتاح تتويج الفريق بلقب الدوري". 

وطالب رئيس الزمالك اللاعبين ببذل أقصى مجهود للفوز بالكونفدرالية والدوري على حد سواء هذا الموسم.

تأجيل مباريات الزمالك بمسابقة الدوري الممتاز بسبب نهائي الكونفدرالية

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، في تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية، على الملعب البلدي ببركان، على أن تقام مباراة العودة في مصر 26 من الشهر الحالي. 

ويدخل الزمالك مباراة اليوم وسط العديد من الغيابات، على رأسها حارسه الأول محمود عبد الرحيم "جنش"، والحارس الثاني عماد السيد، كما يغيب المغربي خالد بوطيب للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

فيما يستعد فريق نهضة بركان للمباراة كامل الصفوف ودون أي غيابات ويأمل بالتتويج بأول لقب قارى له في تاريخه على حساب الفارس الأبيض.

  

 

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