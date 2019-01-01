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عاجل| بالصور.. محمد فضل يعلن عن تميمة أمم أفريقيا

01:20 م | الأحد 19 مايو 2019
كتب: أحمد البكري
عاجل| بالصور.. محمد فضل يعلن عن تميمة أمم أفريقيا

محمد فضل مع تميمة البطولة

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أعلن محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل، عن التميمة الخاصة بالبطولة، المقرر أن يشارك بها 24 منتخبا لأول مرة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر البطولة خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في وقت سابق اليوم، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع اليوم على آخر الاستعدادات وموقف الإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الافريقية 2019 لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

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