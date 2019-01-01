التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية 

يستضيف ملعب البلدي لبركان في المغرب مباراة نهضة بركان ونادي الزمالك في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، الليلة في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

فيما تقام مباراة العودة في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، يوم الأحد 26 مايو الجاري، وقد سمح الأمن بدخول 30 ألفًا.

ويقدم "الوطن سبورت" التشكيل المتوقع لفريقي الزمالك ونهضة بركان، قبل المواجهة المرتقبة:

تشكيل الزمالك المتوقع "4-2-3-1"

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد زيزو أو إبراهيم حسن

خط الهجوم: عمر السعيد

تشكيل نهضة بركان "5-3-2"

حراسة المرمى: عبد العلي محمدي

خط الدفاع: عمر النمساوي، يوسوفا دايو، محمد فرحاني، إسماعيل المقدم، سهيل يشو

خط الوسط: العربي الناجي، بكر الهيلالي، أمين الكاس

خط الهجوم: حمدي العشير، لابا كودجو.

الزمالك استطاع أن يصعد إلى نهائي البطولة بعدما تخطي النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد في مجموع مباريات الذهاب والإياب سجله محمود عبد المنعم "كهربا"، أما نهضة بركان فقد حقق إنجازا كبيرا بإقصاء الصفاقسي التونسي، فقد خسر النادي المغربي بهدفين نظيفين، لكن في العودة فازوا بنتيجة 3-0 بأهداف لابا كودجو وعمر النمساوي ويوسف دايو.