أجيري يتفقد ستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

يتواجد حاليا المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، باستاد القاهرة الدولي، لتفقد أرضية الملعب والوقوف على الحالة العامة هناك استعداداً لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، المدير الفني للفراعنة، مؤكداً على أن هناك جهوداً مبذولة لظهور أرضية ملعب ستاد القاهرة بشكل عالمي خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.

يذكر أن منتخب مصر سيخوض وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو المقبل، على ستاد برج العرب وأسفرت قرعة كان 2019 على وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.