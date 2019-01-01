"زفة" مصرية مغربية لاستقبال نهضة بركان والزمالك يغرى لاعبيه ماديًا للفوز باللقب

نقلا عن العدد الورقي

قرر رئيس نادى الزمالك، تجهيز استقبال على أعلى مستوى لفريق نهضة بركان عند قدومه إلى مصر، لخوض مباراة العودة، أمام الأبيض على استاد برج العرب، المقرر لها الأحد المقبل، حيث تم الاستقرار على وجود رئيس الزمالك، ومعه مسئول بالسفارة المغربية بالقاهرة، داخل المطار عند وصول البعثة مع تجهيز «زفة» مصرية مغربية من أجل إظهار الروح والتوأمة والأخوة بين البلدين، وذلك رداً على الاستقبال الطيب الذى حظيت به بعثة الزمالك بالمغرب، أثناء خوضها مباراة الذهاب أمس.

ومبكراً يعمل مجلس النادى على تجهيز كل الترتيبات الخاصة بمباراة العودة، وطبع تذاكر حضور اللقاء بعدد جماهيرى لن يقل عن 70 ألف مشجع حسب تصريحات رئيس النادى، فى الوقت الذى وعد فيه مجلس الإدارة بصرف مكافآت خاصة للاعبين قد تصل إلى نصف مليون جنيه لكل لاعب، بخلاف المنصوص عليه فى اللائحة، وذلك فى حالة انتزاع لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لأول مرة فى تاريخ النادى، وتأتى تلك الخطوة، فى إطار محاولة المجلس تحفيز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم وتحقيق اللقب فى مباراة العودة.

وعلى صعيد آخر، طلب الكونغولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، من مسئولى الزمالك الانتظار حتى الانتهاء من مباراة العودة، للدخول فى مفاوضات حول توقيعه للفريق الأبيض، مشدداً على أنه لم يحسم موقفه من العروض الكثيرة التى وصلته، سواء من الأهلى المصرى، والترجى التونسى ووفاق سطيف الجزائرى، والهلال السعودى، وأن كل تركيزه خلال الفترة الحالية ينصب فى العمل مع فريقه على الفوز بالكونفيدرالية.

وفى سياق مختلف، يضغط الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندرى، على مسئولى الفريق الأبيض، من أجل الموافقة على رحيله إلى النجم الساحلى التونسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مطالباً بعدم الاستمرار فى الدورى المصرى مرة أخرى حال عدم عودته إلى صفوف الفريق الأبيض.

مشدداً على أنه اتّفق بشكل مبدئى مع مسئولى النجم الساحلى على كل التفاصيل، وأنهم أشادوا به وبتقديمه مستوى مميزاً هذا الموسم مع الفريق السكندرى، موضّحاً أن الانضمام إلى النجم الساحلى سيمنحه فرصة الوجود بمنتخب بلاده.

ويسود اتجاه لدى مجلس الزمالك للموافقة على رحيل سيسيه للفريق التونسى، على سبيل الإعارة، فى ظل رفض السويسرى «جروس»، المدير الفنى للفريق، عودة اللاعب للفريق الأبيض الموسم المقبل، لصعوبة مشاركته، نظراً لوجود الكثير من اللاعبين المميزين فى مركزه، علاوة على اكتمال الأجانب فى الفريق بوجود الرباعى خالد بوطيب وحميد أحداد وفرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب المعارين أيضاً الكونغولى كاسونجو، ومعروف يوسف.