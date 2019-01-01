عاجل| حمدي النقاز يغيب عن الزمالك أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك عن مباراة الإياب النهائي، بسبب حصوله على الإنذار الثاني، خلال المباراة الحالية المقامة على ملعب البلدي ببركان.

ويصطدم الزمالك، بنهضة بركان، اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ومصيرية لجماهير الفريقين، خاصة وأن بركان لم يتأهل من قبل لنهائي قاري، بينما يسعى الزمالك لنيل اللقب الغائب عن خزائنه ليكون حاصدًا جميع الألقاب الأفريقية، بعدما حصد بطولة السوبر، ودوري الأبطال وكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس، وكانت الأندية المغربية تفوقت على المصرية في آخر نهائي "قاري" بعدما فاز الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام قبل الماضي.

الزمالك يواجه أزمة في تلك المباراة، ويعود السبب لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة ستكون صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

ويمتلك الفريق المغربي بين صفوفه هداف البطولة المغربية التوجولي لابا كودجو الذي أصبح محط أنظار كبار أفريقيا وآسيا، بجانب العروض الأوروبية الذي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية نظرًا لأدائه اللافت مع فريقه، حيث جعل الأهلي يدخل معه في مفاوضات رسمية من أجل ضمه بداية من الموسم الجديد.

وما زال التعادل السلبي مسيطر على لقاء الذهاب، ومرت 64 دقيقة حتى الآن من عمر المباراة.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.