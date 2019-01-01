رئيس الزمالك يصرف مكافأت للاعبي الفريق وحرمان الجهاز الفني

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مكافأة لكل لاعبي فريقه بسبب أدائهم أمام نهضة بركان المغربي رغم الهزيمة بهدف دون رد.

كما قرر رئيس نادي الزمالك حرمان الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس من صرف أي مكافآت.

رئيس الزمالك مهاجمًا جروس: قاعد بيلعب في مناخيره على الخط

وشن ريس نادي الزمالك، هجومًا على السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وهاجم رئيس الزمالك المدير الفني للفريق قائلًا : "جروس قاعد بيلعب في مناخيره على الخط في مباراة نهضة بركان".

رئيس الزمالك يُلمح إلي الإطاحة بجروس

وألمح رئيس نادي الزمالك إلى الاطاحة بالسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد الخسارة من نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بهدف دون رد.

وكشف رئيس الزمالك عن أنه سينتظر مباراة العودة وانه غاضب من قيادة جروس لمباراة الذهاب قائلا : "سأنفجر ولكنني سأتحمل حتى يوم الأحد المقبل في لقاء الإياب على ملعب برج العرب بالإسكندرية".

ونجح فريق نهضة بركان المغربي في خطف انتصار قاتل أمام الزمالك بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي جمع الفريقين على الملعب البلدي بالبركان، مساء الأحد.

وأحرز المهاجم الدولي التوجولي الخطير لابا كودجو هدف انتصار الفريق المغربي الوحيد، في الدقيقة 94 من زمن تلك المواجهة.

وشهدت المباراة تألق لافت للنظر وكبير من الحارس الثالث للفريق الأبيض عمر صلاح، والذي أنقذ مرمى فريقه من عدة أهداف محققة ومؤكدة أمام الفريق المغربي.

وواجه الزمالك أزمة كبيرة في تلك المباراة، ويعود السبب في تلك الأزمة لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين "الأبيض" في مباراة صعبة أمام فريق، لم يخسر على ملعبه نهائيًا في بطولة "الكونفدرالية".

سيفتقد الزمالك مجهودات كلًا من التونسي حمدي النقاز، والكهاجم عمر السعيد، في مباراة العودة، بعد حصولهم على الإنظار الثاني، بينما يعود الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" لعرين الفارس الأبيض، بعد إنتهاء الإيقاف الذي تعرض له في مباراة اليوم، أثر طرده أمام النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان من جديد في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد، الموافق 26 من شهر مايو الجاري.