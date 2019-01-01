أمير مرتضى: الخسارة من نهضة بركان معقولة وننتظر دعم الجماهير في المدرجات

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك ، أن الخسارة بهدف دون رد ، من فريق نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة.

وأشار أمير مرتضي ، أن أداء لاعبي الفريق على مدار شوطي اللقاء ، كان جيدا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب ، مشيرا بوجود بعض الأخطاء والتي سيقوم الجهاز الفني للفريق بعلاجها ، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية ، والمقرر لها الأحد المقبل.

وأضاف المشرف العام ، بأن مباراة الإياب ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز ، بسبب الانذار الثاني ، لكن هناك خالد بوطيب وحازم امام ، سوف يكونا جاهزين للمشاركة وكذلك حميد أحداد وأكد أمير مرتضي ، ثقته في اللاعبين وقدراتهم على التعويض في مباراة الأحد المقبل ، مشيرا بانه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية ، واللاعبين عندهم وعي كبير وتقدير للمسئولية.

وأشار المشرف العام ، أن جماهير الزمالك سوف يكون لها دورا مؤثرا في مباراة الاياب بالإسكندرية ، من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفدرالية.

وأضاف أمير مرتضي ، بأن نهضة بركان فريق محترم ، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين ، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين ، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية ، وسنقاتل فى مباراة العودة لاسعاد الجماهير.

وكشف المشرف العام ، بان حكم اللقاء كان جيد ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء.

وأضاف أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظه وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.

ونجح فريق نهضة بركان المغربي في خطف انتصار قاتل أمام الزمالك بهدف نظيف في الوقت بدل الضائع، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والذي جمع الفريقين على الملعب البلدي بالبركان، مساء الأحد.

وأحرز المهاجم الدولي التوجولي الخطير لابا كودجو هدف انتصار الفريق المغربي الوحيد، في الدقيقة 94 من زمن تلك المواجهة.

وشهدت المباراة تألق لافت للنظر وكبير من الحارس الثالث للفريق الأبيض عمر صلاح، والذي أنقذ مرمى فريقه من عدة أهداف محققة ومؤكدة أمام الفريق المغربي.

وسيفتقد الزمالك مجهودات كلًا من التونسي حمدي النقاز، والكهاجم عمر السعيد، في مباراة العودة، بعد حصولهم على الإنظار الثاني، بينما يعود الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" لعرين الفارس الأبيض، بعد إنتهاء الإيقاف الذي تعرض له في مباراة اليوم، أثر طرده أمام النجم الساحلي التونسي في إياب الدور قبل النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره نهضة البركان من جديد في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد، الموافق 26 من شهر مايو الجاري.