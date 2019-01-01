تعثر مفاوضات الأهلى مع «لابا».. و«حجازى» يرفض العودة

من العدد الورقي

تعثرت مفاوضات النادى الأهلى لضم التوجولى كودجو لابا، لاعب نهضة بركان المغربى، بسبب تأخر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، فى إتمام إجراءات الحصول على توقيعه على الرغم من قيام اللاعب منذ فترة بالتوقيع عبر إحدى شركات الوكالة على استمارة رغبة بالانضمام لصفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر أن خروج مدير التعاقدات بالأهلى بتصريح أكد فيه عدم حاجة الفريق لوجود التوجولى لابا، وعدم وجود مفاوضات ظناً منه بالتعتيم على الصفقة، لعب دوراً سلبياً فى الصفقة، حيث تلقى اللاعب المعلومات على أنها مؤكدة، وفهم منها أن الأهلى لن يقوم بتفعيل الاتفاق معه عبر الشركة المسئولة عن تسويقه، فقام بتوقيع عقد لمدة عام مع نادى نهضة بركان، وهو ما يزيد من المقابل المادى لبيعه مع نهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى تلقيه عرضاً مغرياً من الناحية المادية للانتقال للدورى السعودى.

وكان لابا قد وقع على عقود للانضمام للأهلي منذ شهر ونصف قبل أن تتعثر الصفقة مؤخرا بعد أزمة مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى تلقيه العديد من العروض الأوروبية إثر تألقه مع نهضة بركان في كأس الكونفدرالية والدوري المغربي.

فى سياق متصل، أوضح مصدر مقرب من أحمد حجازى، لاعب نادى ويست بروميتش الإنجليزى، رفض اللاعب العودة للأهلى نهاية الموسم الحالى، موضحاً أنه يفضل الاستمرار فى مشواره الاحترافى الخارجى، وأنه يفاضل حالياً بين أكثر من عرض من أندية إنجليزية مختلفة، كما وصلته مؤخراً عروض من تركيا، وتحديداً من جالطة سراى وفنربخشة لضمه، وأن مدافع منتخب مصر يدرس كل العروض، وينتظر لنهاية بطولة الأمم الأفريقية المقبلة للبت فى كل العروض التى أمامه.

الفريق يختتم تدريباته للدراويش.. جلسة نفسية مع «الشحات».. ومهام خاصة لـ«صبحى والحاوى» فى اللقاء

من ناحية أخرى، يختتم اليوم فريق النادى الأهلى استعداداته لمباراة الإسماعيلى المقرر لها غداً الأربعاء فى الجولة 18 المؤجلة من منافسات الدورى الممتاز، وركز مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، خلال التدريبات الأخيرة، على علاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت بشكل كبير فى اللقاء السابق أمام إنبى وكادت تكلف الفريق الأحمر ضياع النقاط الثلاث لولا تألق الحارس محمد الشناوى، ووجه مدرب الأهلى تحذيراً شديد اللهجة للثنائى أيمن أشرف وياسر إبراهيم بسبب ضعف الرقابة على المنافس وعدم الضغط، إلى جانب الظهيرين بسبب المساحات الكبيرة التى ظهرت خلفهما، وعدم القيام بالتغطية الدفاعية كما يجب.

وحرص مدرب الأهلى على عقد أكثر من جلسة مع حسين الشحات، لاعب الفريق، من أجل تجهيزه نفسياً للمباراة مستغلاً تسجيله فى لقاء إنبى الأخير وطالبه بمواصلة التألق، إلى جانب تحفيز المغربى وليد أزارو والتركيز خلال التدريبات معه على علاج ظاهرة إهدار الفرص، إلى جانب تعليمات خاصة لصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحى لفك شفرة الدراويش بالتسجيل المبكر فى اللقاء، معتبراً ذلك مفتاح حصد نقاط اللقاء.