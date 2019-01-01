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أحمد ناجي لـ"الوطن سبورت": مقتنع باختياراتي و"معنديش" رد على محمد عواد

03:31 م | الثلاثاء 21 مايو 2019
كتب: أحمد أبوالليل
أحمد ناجي لـ"الوطن سبورت": مقتنع باختياراتي و"معنديش" رد على محمد عواد

أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر

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قال أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، إنه مقتنع تماما باختياراته لحراسة مرمى الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وأضاف ناجي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "مقتنع تماما باختياراتي في مركز حراسة المرمى، وانتظر من الجميع مساندتنا في البطولة المقبلة حتى نستطيع تحقيق اللقب".

وعلق مدرب حراس الفراعنة على تغريدة لحارس الإسماعيلي محمد عواد، انتقد فيها استبعاده من قائمة المنتخب التي أعلنها مديره الفني خافيير أجيري صباح اليوم، بقوله: "معنديش أي رد على محمد عواد، هذه الاختيارات درسناها مسبقا ولا نفكر إلا فيما سنقدمه خلال البطولة المقبلة".

وانتقد محمد عواد، حارس الإسماعيلي المنتهية إعارته للوحدة السعودي، في وقت سابق اليوم، استبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.

وكتب "عواد" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل مدرب له وجهة نظر في الاختيار بس لما تكون جاي تتفرج عليا في السعودية وتقولي كابتن محمود الخطيب قالك رشحلي حارس مرمي ترود عليه تقوله، عواد، كنت مرشحني بناءاً على إيه؟".

25 لاعبا في قائمة الفراعنة لخوض نهائيات أمم أفريقيا

وضمت قائمة المنتخب: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وليد سليمان (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز) أحمد علي (المقاولون العرب) محمد النني (أرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازي ( ويست بروميتش الإنجليزي) عمر جابر (بيراميدز) أحمد الشناوي (بيراميدز) مروان محسن (الأهلي) محمد أبوجبل (سموحة) طارق حامد (الزمالك) أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) علي غزال (فيرنس البرتغالي) محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) أيمن أشرف (الأهلي) محمد الشناوي (الأهلي) محمود حمدي «الونش» (الزمالك) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) نبيل عماد «دونجا» (بيراميدز) محمود عبدالرحيم «جنش» (الزمالك) محمود علاء (الزمالك) أحمد أبو الفتوح (سموحة)

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