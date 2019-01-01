مسؤولو الزمالك للاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب: "ركزوا في نهائي إفريقيا"

طلب مسؤولو نادي الزمالك من لاعبي الفريق بعدم الإدلاء بأية تصريحات بعد استبعاد أكثر من لاعب من قائمة المنتخب الوطني استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وشدد مسؤلو النادي على اللاعبين بضرورة عدم شغل أنفسهم بالأمر بسبب ارتباط الفريق بنهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل، أمام فريق نهضة بركان المغربي في مباراة الإياب للمباراة النهائية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية في العاشرة مساءا.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي نهضة بركان المغربي والنادي الزمالك بنتيجة 1-0 للقريق المغربي، في هدف سجله لابا كودجو في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش( الزمالك) – أحمد الشناوي (بيراميدز) – محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (سموحة)

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح ( سموحة) – محمود علاء (الزمالك) – أحمد أيمن منصور (بيراميدز) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أحمد المحمدي (استون فيلا الإنجليزي) – محمود حمدي الونش ( الزمالك) – أيمن أشرف ( الأهلي)– عمر جابر (بيراميدز) – أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) – علي غزال (جويزهو زيتشينج الصيني)

الوسط: نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – وليد سليمان (الأهلي) – عبدالله السعيد (بيراميدز) – محمد النني (أرسنال) – طارق حامد (الزمالك) – عمرو وردة ( اتروميتوس اليوناني)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) – أحمد علي كامل ( المقاولون العرب) – مروان محسن (الأهلي) – أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) – محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي).