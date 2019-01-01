المستبعدون من قائمة المنتخب يفتحون النار على "أجيري"

فتح المستبعدون من قائمة المنتخب الوطني، استعدادا لأمم أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، النار على المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب.

ورد "كهربا" على قرار خافيير أجيري باستبعاده من قائمة الفراعنة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد تقديمه أداء جيد مع فريقه.

وحرص كهربا على نشر فيديو له عبر حسابه الرسمي "انستجرام" بأهدافه في كأس الأمم الأفريقية بالجابون، مع كلمات أغنية إحدى إعلانات رمضان العام الماضي.

أجيري يستبعد 11 لاعبا من قائمة أفريقيا

ونشر كهربا هدفه في مرمى المنتخب المغربي الذي قاد الفراعنة للتأهل لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون حيث نجح في فك عقدة المنتخب الوطني التي لازمته أمام المغرب، قبل أن يضع تمريرة سحرية لمحمد صلاح في قبل نهائي البطولة أمام بوركينا فاسو، والتي ساهمت في وصول الفراعنة لنهائي البطولة، وأختتم كهربا الفيديو بوضع أصابعه في أذنيه في إشارة منه إلى عدم السماع لأحد، خاصة وأنه حزين من استبعاده من قائمة الفراعنة.

وضمت قائمة المنتخب: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وليد سليمان (الأهلي) عبدالله السعيد (بيراميدز) أحمد علي (المقاولون العرب) محمد النني (أرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازي ( ويست بروميتش الإنجليزي) عمر جابر (بيراميدز) أحمد الشناوي (بيراميدز) مروان محسن (الأهلي) محمد أبوجبل (سموحة) طارق حامد (الزمالك) أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) علي غزال (فيرنس البرتغالي) محمود حسن «تريزيجيه» (قاسم باشا التركي) عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) أيمن أشرف (الأهلي) محمد الشناوي (الأهلي) محمود حمدي «الونش» (الزمالك) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أحمد أيمن منصور (بيراميدز) نبيل عماد «دونجا» (بيراميدز) محمود عبدالرحيم «جنش» (الزمالك) محمود علاء (الزمالك) أحمد أبو الفتوح (سموحة).

كما تساءل صالح جمعة، لاعب فريق الأهلي، في تويته على حسابه الرسمي بموقع تويتر، "فين عبدالله جمعة؟"، في إشارة إلى أن أخاه الأصغر، والمدافع الأيسر لنادي الزمالك، كان يستحق التواجد في قائمة الفراعنة.

كما واصل محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي هجومه على جهاز المنتخب الوطني ومدرب الحراس أحمد ناجي، ودلل عواد على أحقيته في التواجد بمشاركة تغريدة نشرها الإعلامي إسلام الشاطر عبر حسابه على تويتر: "قائمة المنتخب غريبة، هو فين عواد وفين عبدالله جمعه وفين رمضان صبحي والسولية ومحمد هاني".

ومن جانبه قال خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة، لـ"الوطن سبورت": "حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنا أتعرض للظلم، المصالح داخل المنتخب تحكم استبعادي والسماسرة بيتحكموا في الاختيارات والمكسيكي أجيري ليس له ذنب فيها".