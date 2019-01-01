أنطوي يقرر الرحيل عن المقاصة والإدارة تحدد قيمة الصفقة

قرر الغاني جون أنطوي، مهاجم نادي مصر المقاصة الرحيل عن صفوف الفريق، مع نهاية الموسم الجاري للإحتراف الخارجي.

وأكد مصدر داخل النادي الفيومي، أن مجلس الإدارة رصد 3 مليون دولار، قيمة للصفقة، للموافقة على رحيل المهاجم الغاني عن قائمة الفريق الموسم الجاري.

قيمة صفقة جون أنطوي

وأضاف المصدر، أن أنطوي تلقى 3 عروض للإحتراف في الخليج، وتحديدا في الدوري السعودي والإماراتي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، من نظيره انبي، بهدفين لهدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 لمسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

وتقدم فريق إنبي فى الشوط الأول بهدفين، عن طريق أحمد شكري، واستطاع ميدو جابر فى تسجيل الهدف الوحيد للمقاصة فى الشوط الثانى من ضربة جزاء.

وبتلك الخسارة تجمد رصيد فريق المقاصة عند النقطة الـ45، محتلا المركز السادس، لتنتهي فرصة الحصول على المركز الرابع بجدول المسابقة.

إنبي يصرف مستحقات اللاعبين بعد الفوز على المقاصة

قرر مجلس إدارة نادي إنبي صرف الدفع الثالثة قبل الأخيرة من عقود اللاعبين بعد الفوز على المقاصة بهدفين لهدف مساء اليوم بالدوري الممتاز وضمان البقاء بشكل رسمي.

وكشف عبدالناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، بإنبي عن صرف المستحقات للاعبين، ومنحهم الدفعة الثالثة من عقودهم عقب اللقاء مباشرة، كما تقرر منح الفريق راحة لمدة 24 ساعة.

وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "أتقدم بخالص شكري لرئيس شركة انبي المهندس علاء حجازي ونائبه المهندس علاء خشب رئيس النادي وزكريا السيد نائب الرئيس ومصطفي الامير امين الصندوق وجميع اعضاء مجلس الاداره وكافة القيادات علي دعمهم الكبير ومؤازرتهم للفريق حتي تخطي كبوته وتعدل مساره".