عاجل.. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة.

وجاءت المواعيد ذلك على النحو التالي:

مواجهات حاسمة بالدوري لتحديد بطل المسابقة والفريق الثالث الهابط

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، ويلتقي اليوم الأربعاء، ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي مع نظيره الأهلي خلال المباراة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم بمباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتختلف الدوافع بين الفريقين خلال مباراة اليوم حيث يرغب الفريق الأحمر في استكمال سلسلة انتصاراته الأخيرة بالدوري من خلال التغلب على الدراويش، لتعزيز صدارة الدوري والوصول للنقطة رقم 76، فيما يدخل أصحاب الرداء الأصفر اللقاء بأعصاب هادئة بعد تأكد استمرار الفريق بدوري الأضواء والشهرة ويرغب فقط في تحسين مركزه.

اشتعل صراع الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعد نتائج المباريات التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأستطاع سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، النجاة من الهبوط بعد فوز على نظيره بتروجت بهدفين دون رد، ليرفع الفريق السكندري رصيده للنقطة 38 بالمركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بينما تعقد موقف الفريق البترولي الذي تجمد رصيده عند النقطة رقم 34 بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.

ويتبقى لبتروجت مباراة وحيدة بالجولة الأخيرة للدوري، أمامالمقاولون العرب ستكون بمثابة عنق زجاجة للفريق البترولي إذا يبحث فيها تحت قيادة مديره الفني محمد عودة، عن الفوز فقط وترويض ذئاب الجبل، من أجل الاستمرار في دوري الأضواء والشهرة.