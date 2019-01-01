عامر حسين مستشهدا بمشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي: حققنا إنجازا كبيرا

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم المحلي الحالي لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط، بل عانت منها أفريقياً.

عامر حسين يشيد بخطة الاتحاد في إنهاء الدوري

واعتبر لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، هذا الموسم بأنه استثنائيًا بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية، مما أجبر الفرق المصرية على المشاركة في بطولتين أفريقيتين خلال الموسم الحالي بمواعيد مختلفة.

وأضاف "عامر" في تصريحات صحفية على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، أن إنهاء الدوري عمليًا في 3 يونيو المقبل، باستثناء مباراتين، يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديًا "34 أسبوعًا"، مقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديًا والدوري التونسي 14 ناديًا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل.

وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر، أشار رئيس لجنة المسابقات بأن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربًا المثل بنادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب لصالحه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وقد أنهى الدوري يوم 12 مايو الحالي ، في حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لمباراة في بطولة أوروبا ستقام 1 يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه برغم الصعوبات في مصر إلا أنه تم تحقيق إنجاز كبير.

ويفكر حسين، في حل للخروج من أزمة عدم تحديد الفرق المقرر مشاركتها في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الموسم المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة.