15 دقيقة| متولي يحرم الأهلي من الهدف الأول.. والإسماعيلي يعتمد على المرتدات

مرت 15 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والإسماعيلي ولازال التعادل السلبي مسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بالدوري المصري.

وكاد محمد عبد العاطي دونجا أن يسجل الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بتسديدة من الجانب الأيسر تصدى لها الحارس محمد الشناوي على مرتين.

ومنع محمد فوزي فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة الخامسة قبل أن يصل حسين الشحات للكرة ليمنع المارد الأحمر من تهديد مرماه.

وفي الدقيقة السادسة، واصل حسين الشحات خطورته على مرمى الإسماعيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمحمود متولي من أمام مرمى فريقه، ليحرم الأحمر من التقدم.

وسقط دونجا في الدقيقة التاسعة بعد تدخل قوي من جانب حسام عاشور على قدمه، ليحتسب حكم المباراة محمد معروف ضربة حرة للدراويش.

التعادل السلبي مستمر بين الفريقين

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وسط تراجع للاعبي الإسماعيلي للمناطق الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بفضل سرعات كريم بامبو ومحمد الشامي.

وسقط محمود متولي متأثرا بإصابته في الدقيقة 13 بعد تدخل قوي من جانب رمضان صبحي، ليدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية – حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

فيما يدخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل:

ويدخل نادي الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد فوزي.

أسامة إبراهيم وأحمد أيمن ومحمود متولي وباهر المحمدي.

محمود دونجا وعماد حمدي ومصطفى فارس ومحمد صادق ومحمد الشامي.

كريم بامبو.