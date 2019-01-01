30 دقيقة| الشناوي يتعملق أمام محمد صادق.. والتعادل السلبي مستمر

مرت 30 دقيقة، من زمن مباراة الأهلي والإسماعيلي، ولازال التعادل السلبي، مسيطر على نتيجة اللقاء، الذي يجمعهما، بملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بالدوري المصري.

وكاد محمد عبد العاطي دونجا، أن يسجل الهدف الأول للإسماعيلي، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بتسديدة من الجانب الأيسر، تصدى لها الحارس محمد الشناوي على مرتين.

ومنع محمد فوزي، فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 5، قبل أن يصل حسين الشحات للكرة ليمنع المارد الأحمر من تهديد مرماه.

وفي الدقيقة 6، واصل حسين الشحات خطورته على مرمى الإسماعيلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بمحمود متولي من أمام مرمى فريقه، ليحرم الأحمر من التقدم.

وسقط دونجا في الدقيقة 9، بعد تدخل قوي من جانب حسام عاشور على قدمه، ليحتسب حكم المباراة محمد معروف ضربة حرة للدراويش.

وأجرى الإسماعيلي أول تغييراته الإضطرارية بدخول محمد هاشم، بدلًا من محمود متولي في الدقيقة 21، بعد إصابة الأخير.

وأهدر محمد صادق أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 22 بعد انفراد صريح بمرمى الأهلي ليتصدى لها الحارس محمد الشناوي بنجاح.

هجوم الأهلي استمر على مرمى الإسماعيلي ولكن الهجمات المرتدة للدراويش تشكل خطورة كبيرة على مرمى الأحمر.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء وسط تراجع للاعبي الإسماعيلي للمناطق الخلفية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بفضل سرعات كريم بامبو ومحمد الشامي.

وسقط محمود متولي متأثرا بإصابته في الدقيقة 13 بعد تدخل قوي من جانب رمضان صبحي، ليدخل الجهاز الطبي لعلاجه.

التعادل السلبي مستمر بعد 30 دقيقة

ويدخل الأهلي المباراة وهو في صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.