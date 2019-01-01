عاجل| أزارو يُسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الإسماعيلي

تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الأول له في شباك نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 18، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الأول، عن طريق اللاعب المغربي وليد أزارو، في الدقيقة (73) من زمن المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية – حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.

فيما ضمت قائمة دكة البدلاء كل من:

شريف إكرامي، وصالح جمعة ومروان محسن، وأحمد فتحي، وجيرالدو، رامي ربيعة، وجونيور أجايي.

ويدخل الدروايش لقاء اليوم أمام الاهلي بتشكيل مكون من:

حراس المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وأحمد أيمن ومحمود متولي وباهر المحمدي.

خط الوسط: محمود دونجا وعماد حمدي ومصطفى فارس ومحمد صادق ومحمد الشامي.

الهجوم: كريم بامبو.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في الصدارة برصيد 73 نقطة، فيما يدخل الإسماعيلي وفي جبعته 41 نقطة في المركز السابع.

ويسعى الأهلي للفوز بالمباراة، من أجل الإقتراب من حصد لقب الدوري، وتوسيع فارق النقاط مع غريمه التقليدي الزمالك، قبل أن يعود للمشاركة في بطولة الدوري، نظرًا لإنشغاله بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي.

وفي سياق مختلف، تقرر بشكل رسمي خوض مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة.