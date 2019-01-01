بيراميدز يجبر الأهلي على التحرك لحسم صفقة مهاجم المقاولون

جدد النادي الأهلي مفاوضاته مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء، أن طاهر مهاجم يمتلك كل القدرات التي تمكنه من قيادة هجوم الفريق، خلال المرحلة المقبلة خصوصا في حالة رحيل أي لاعب في خط الهجوم نهاية الموسم.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن دخول بيراميدز في منافسة مع الأهلي، على ضم طاهر بداية من الموسم المقبل، لكن الأحمر كثف مفاوضاته بشكل كبير، للظفر بخدمات اللاعب، بداية من الموسم المقبل.

طاهر يتعافى ويعود للتدريبات

وكان اللاعب تعافى من إصابة غضروف الركبة، التي لحقت به خلال مشاركته في تدريبات الفريق بوقت سابق، وعاد اللاعب إلى التدريبات على الملعب قبل 4 أيام.

وواصل طاهر برنامجه التأهيلي، إذ بدأ في المرحلة الثانية من العلاج الطبيعي، ليتمكن من العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وكشف رامي ربيع، المدرب المساعد بنادي المقاولون العرب، عن تطور حالة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، والذي عانى من إصابة في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات الفريق في وقت سابق.

حوار "الوطن سبورت" مع طاهر محمد طاهر

أكد خلاله أن الأهلى دخل فى مفاوضات معى قبل بداية الموسم الحالى، ومستمرة حتى الآن، لكنى فضلت البقاء فى المقاولون لأنه له فضل كبير علىّ كلاعب كرة، ولا يمكن أن أترك النادى من خلال التوقيع سراً للنادى الأهلى، لست خائناً للنادى صاحب الفضل علىّ حتى أفعل ذلك.

وأضاف بموافقة المقاولون سأنتقل إلى الأهلى أو أى فريق آخر، المفاوضات بين الناديين هى التى ستحدد مصيرى خلال فترة الانتقالات المقبلة، وعن نفسى أفضل الابتعاد عن كل هذه الأمور، وأن يكون كل تركيزى فى الملعب مع فريقى الحالى.