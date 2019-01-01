رئيس الزمالك يهاجم سيد عبد الحفيظ: "لو اتكلمت عن الزمالك تاني هقطعلك لسانك"

شن رئيس الزمالك هجومًا حادًا على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب تصريحات الأخير ضد نادي الزمالك.

وقال رئيس الزمالك موجها رسالة إلى سيد عبد الحفيظ: "ورحمة أمي لو جبت سيرة الزمالك أو أمير بيه مرتضى- على حد قوله - أو خالد الغندور أو أي شخص يمثل نادي الزمالك هقطعلك لسانك طالما لا يوجد شخص داخل الأهلي يؤكد لك أن ما تفعله عيب".

من جهة أخرى أكد رئيس الزمالك، عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يبلغه بموافقة وزير الداخلية على طبع 10 الأف تذكرة جديدة، لمباراة إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكشف رئيس الزمالك أنه سوف يتم طرح التذاكر للجماهير، بممر الملك فاروق غدا بعد صلاة الجمعة.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن إقبال جماهير الزمالك على تذاكر لقاء نهضة بركان، التاريخي، دليلا على قوة وشعبية الزمالك، ومصر كلها فرحانة بناديه.

وتابع: "تم طبع 40 ألف تذكرة لمباراة نهضة بركان بناء على تعليمات وزارة الداخلية، وحاولنا بالتنسيق مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالفعل وافق على رفع العدد إلى 60 ألف، وتواصلت مع وزير الداخلية، والعدد سيتم زيادته إلى 60 ألف، سنطبع 20 آلف تذكرة اليوم، ولكن السيد مدير أمن الإسكندرية رافض حتى الآن اعتماد الزيادة رغم موافقة الوزير".

واختتم: "أتمنى من وزير الداخلية يتواصل مع مدير أمن الإسكندرية لأنه رافض حتى الآن زيادة العدد، نطالب بمساندة الزمالك لأنه يمثل مصر".

ويستعد الزمالك، لمواجهة نهضة بركان المغربي الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك تعرض للخسارة في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله التوجولي لابا كودجو، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل رفع الكأس على ملعب برج العرب أمام 40 ألف مشجع زملكاوي رسميا، حتى الأن.