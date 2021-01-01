زحام شديد في الزمالك للحصول على تذاكر نهائي الكونفدرالية

يشهد مقر نادي الزمالك بميت عقبة، زحامًا شديدًا، من أعضاء النادي، من أجل شراء تذاكر نهائي الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في العاشرة مساءً، بحضور عدد كبير من الجماهير، حيث يأمل في الفوز 2\0، من أجل تعويض الخسارة في الذهاب بهدف دون رد.

وقرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، السفر إلي الإسكندرية عصر غدا الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وشهد مقر نادي الزمالك مساء أمس الأربعاء زحام شديد بسبب تواجد عدد كبير من جماهير النادي للحصول على تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، حيث حدثت أكثر من حالة إغماء بين جماهير الزمالك بسبب الزحام الشديد لشراء التذاكر.

وتسببت الجماهير في حالة من الفوضى داخل نادي الزمالك، بسبب بيع تذاكر لقاء الفريق أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية، حيث تواجدت أعداد كبيرة من الجماهير داخل النادي.

وفيما يتعلق ببيع تذاكر المباراة، كتب أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، ونجل رئيس النادي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: إقبال تاريخي على تذاكر المباراة، وأتمنى أن تتمتلئ المدرجات عن آخرها، ولا نريد أن نرى مقعدًا شاغرًا، الجمهور سيكون اللاعب رقم 1 في المباراة.

الأهلي يدعم الزمالك في نهائي الكونفدرالية

وكشف رئيس نادي الزمالك عن أنه تلقى اتصالات هاتفية من أكثر من لاعب في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشدد رئيس الزمالك على أن لاعبي الأهلي تمنوا التوفيق لنادي الزمالك في مباراته الهامة أمام نهضة بركان المغربي وأنه لن يفصح عن أسماءهم خشية من تعرضهم لأي مشاكل.

في سياق آخر، شن رئيس الزمالك هجوما حادا على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب تصريحات الأخير ضد نادي الزمالك، وقال رئيس الزمالك موجها رسالة إلى سيد عبد الحفيظ: "ورحمة أمي لو جبت سيرة الزمالك أو أمير بيه مرتضى على حد قوله أو خالد الغندور أو أي شخص يمثل نادي الزمالك هقطعلك لسانك طالما لا يوجد شخص داخل الأهلي يؤكد لك أن ما تفعله عيب".