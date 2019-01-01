الأهلي يدعم صفوفه بـ7 صفقات في الموسم الجديد ويستعيد 3 معارين

حسمت إدارة النادي الأهلي الرتوش النهائية بشأن المراكز التى يرغب الأحمر فى تدعيمها للموسم الجديد وفقاً للتقرير الفنى الذى درسه «الخطيب» مع مدير الكرة فى وقت سابق، واستقر الأهلى على التعاقد مع 3 لاعبين فى مركز الوسط المدافع، ومساك وظهير أيمن، ومهاجمين فضلاً عن الاستقرار على إعادة الثلاثى محمود الجزار، وأحمد حمدى، وأحمد ريان من الجونة، وعمار حمدى من الاتحاد السكندرى.

الأهلى يعاقب لاعبيه

قرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، توقيع عقوبات مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل لاعب بالفريق، وذلك بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وذلك وفقاً للائحة الاستثنائية التى وضعها «عبدالحفيظ» بالتنسيق مع رئيس النادى محمود الخطيب لآخر 7 مباريات وفق مبدأ الثواب والعقاب، لإنقاذ بطولة الدورى، حيث تم صرف مكافآت خاصة للاعبين فى المباريات الأخيرة بواقع 30 ألفاً لكل مباراة.

وفى الإطار ذاته اجتمع سيد عبدالحفيظ مع رئيس النادى محمود الخطيب أمس الخميس، لمناقشة ملف جدول الدورى ومصيره خلال المرحلة المقبلة بعدما تم الإعلان عن جدول المسابقة الخاص بمباريات الفرق حتى 3 يونيو المقبل، ويرفض النادى الجدول الموضوع بمبرر أنه لا يتيح مبدأ تكافؤ الفرص مع الزمالك الذى ينافس الفريق على اللقب، وسجل النادى الأحمر اعتراضه على خوض مباراة المقاولون العرب يوم 28 من الشهر الجارى، كما هو محدد فى الجدول.

«إكرامى» يواجه «لاسارتى» بالمشاكل

فى سياق متصل، عقد شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، بصفته «الكابتن» جلسة هامة مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، عقب مواجهة الإسماعيلى، ونقل له شكوى بعض اللاعبين من تهميشهم، وقال «إكرامى» للمدير الفنى: «يجب توزيع بعض الفرص على اللاعبين فى الفترة المقبلة، أنا لا أتحدث عن نفسى ولكن عن بعض اللاعبين الذين يشعرون بأنه لا فائدة من وجودهم بالفريق، ويفكرون فى الرحيل، وتفهم المدير الفنى وجهة نظر الحارس، وأكد له أنه سينظر فى الأمر، وسيعمل على تحسين الوضع فى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وفقاً لاحتياجاته الفنية. ويبدأ الجهاز الفنى فى تجهيز أحد الثنائى رامى ربيعة ومحمد هانى للمشاركة فى قلب الدفاع أمام المقاولون.