الأهلي يرفض إنهاء الدوري بعد أمم أفريقيا بسبب القيد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن ناديه متمسك بإقامة الأسبوع الـ34 بمسابقة الدوري الممتاز لجميع الفرق في موعد واحد.

وقال عبد الحفيظ على هامش تواجده في اتحاد الكرة لمناقشة أزمة مواعيد ختام الدوري: "ازاي هنكمل البطولة بعد أمم افريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، لو اتفقنا ان الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائي أيضا، الأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وكان هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، بهدف التوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحتها والأندية المشاركة.

وكان شوبير هاجم الجدول الجديد للدوري المصري الذي أحدث لغطا كبيرا بين أندية الدوري الممتاز بسبب الصراع على القمة والقاع، والذي ينتهي يوم 3 من يونيو المقبل باستثناء مباراتين فقط.

وقال شوبير عبر برنامجه الخاص بالراديو: "الدوري المصري يسير بالمجاملات والتليفونات، كم مجاملات وخوف ورعب ليس له حصر".

وتابع: "سنظل نجامل الأهلي والزمالك فقط، عمرنا ماهنتقدم في الكرة، الدوري يسير بالخواطر فقط، لديك إلتزام بمواعيد محدده سير عليها كما أعلنت في البداية، لن تغير شيء، ولكن إنت أول واحد خالفت مواعيدك".

واستكمل: "الجميع يُسرب أخبار بعدم اللعب وتهديدات، كيف ستعمل لجنة مسابقات ومسؤول عن تنظيم جدول وسط تهديدات وتسريبات بعدم اللعب، كيف سيسير الدوري بهذا الشكل، هناك خوف واضح من بعض الأفراد".