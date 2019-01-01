عمر السعيد ومدبولي على رأس المستبعدين من قائمة الزمالك أمام بركان

استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في العاشرة مساء، حيث تم استبعاد كلا من عماد السيد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة وحمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني، للفريق الأول لكرة القدم بناديالزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة اياب نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها الأحد المقبل،على ملعب برج العرب بالاسكندرية، في تمام العاشرة مساء.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح – محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع : محمد عبد السلام – محمد عبد الغنى – محمود علاء – حازم امام – بهاء مجدى – عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش.

في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – أيمن حفنى – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو – محمد عنتر.

في خط الهجوم : خالد بو طيب – حميد احداد.

عبد الشافي يدعم الزمالك أمام نهضة بركان

وعلى جانب أخر، قرر محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي الحالي والزمالك السابق التواجد في مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية لمساندة الفريق في مباراته الهامة أمام نهضة بركان المغربي

ويعاني محمد عبد الشافي من إصابة في صبونة الركبة تعرض لها مؤخرا وبسببها أجري عملية جراحية لتنظيف الركبة وحاليا يخضع لتدريبات تأهيلية.

وطلب جروس من اللاعبين التركيز في مباراة نهضة بركان المغربي، وضرورة الفوز من أجل رد الهزيمة في لقاء الذهاب، وحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي، وعدم التفكير في نتائج الأهلي في الدوري، حتى لا يتشتنت تركيزهم.

في ذات السياق، كشف رئيس نادي الزمالك عن تلقيه اتصالات هاتفية من أكثر من لاعب في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، تمنوا من خلالها التوفيق لنادي الزمالك في مباراته المهمة أمام نهضة بركان المغربي، مشددا أنه لن يفصح عن أسماءهم خشية تعرضهم لأي مشاكل.