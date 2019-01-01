إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية

اطلقت قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية على الترددات الأرضية بالاضافة إلى نسخة أخري من خلال اجهزة استقبال القمر النايل سات علي تردد 11449 افقي

وفي اطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "إعلام المصريين" والهيئة الوطنية للإعلام، تم الإعلان عن إطلاق قناة "تايم سبورت" التى تُذاع علي نسختها الارضية مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 و تأتي هذة الخطوة ثمرة للتعاون الذي يتم بين الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة إعلام المصريين بهدف التطوير وتقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصرى.

فريق عمل قناة تايم سبورت

وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة على مستوي سواء من داخل الملعب او كواليس المباريات أو التغطيات المختلفة من خلال فريق عمل يعتبر افضل عناصر العمل الإعلامى الرياضى و يضم فريق عمل قناة "تايم سبورت " كوكبة من النجوم و منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر و يشارك في الفعاليات المختلفة من قامات الكره المصريه حسن شحاته، طه اسماعيل، حسني عبد ربه واخرين كما يثرى المحتوى الفنى المتخصص للقناة حازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندورو غيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، ايمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان ، طارق الادور بالاضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح علي، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيي حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله ديدان، عمرو جميل وأخرين.

وصرح الاستاذ تامر مرسي رئيس مجلس اداره مجموعه إعلام المصريين أن قناة تايم سبورت ستكون إضافة حقيقة على مستوى الشكل والمحتوى الرياضى، و ذلك بعد استخدام حق الشعب المصري في بث مباريات البطولة عبر الترددات الأرضية.

مضيفًا أن قناة تايم سبورت ستكون حجر زاوية فى تطوير المحتوي الرياضي المقدم عبر التليفزيون المصري وذلك بتعاون الخبرات الموجودة فى كلا المؤسستين من أجل إستعادة التليفزيون المصري مكانته العريقة، ليس بتوفير كافة الإمكانيات الفنية فحسب، بل التركيز علي الوصول للمشاهد بصورة متميزة لإسعاد جماهير الكرة المصرية.

وأضاف تامر مرسي أن إطلاق القناة جاء نتيجة جهد كبير من كل القائمين عليها، سواء في تجهيز البنية الاساسية، أكبر وأهم او اطلاق واحد من أكبر الأستديوهات التحليلية فى الشرق الأوسط.

وأشاد الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بإطلاق القناة و رؤيتها المستقبلية و اكد ان الحكومة المصرية متمثلة في الهيئة الوطنية للإعلام و بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم المصرى قد قامت بتذليل كل العقبات وتوفير كافة الإمكانيات لظهور هذا العمل بالشكل اللائق ليتمكن جميع المصريين من متابعة منتخبهم و مباريات البطولة.

وتمني التوفيق للمنتخب الوطني للحصول على لقب البطولة وناشد أن يتابع المصريون البطولة من خلال شاشة تايم سبورت والتى تبث شارتها مجانا.

هذا و تذيع قناة تايم سبورت مباريات كأس الأمم الإفريقية التى ستشهد ضربة البداية على أرض مصر 21 يونيو المقبل، وسيتمكن المشاهدين من متابعة مباريات البطولة وتغطية مميزة من داخل الملعب و كواليس المباريات.

ومن خلال القناة الفضائية سيتم توضيح كافة الخطوات لاستقبال النسخة الارضية من القناة.