رسميا.. 4 أندية تعلن تضامنها مع الأهلي في أزمة مؤجلات الدوري

عقد مجلس الأهلي اجتماعًا طارئًا أمس الجمعة خرج فيه بـ5 قرارات حاسمة، تطالب بالمساواة بين كل الأندية، ولعب كل مباريات الدوري قبل منافسات كأس أمم أفريقيا، والتي ستقام في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتضامنت 4 أندية في الدوري الممتاز، مع قرارات مجلس إدارة الأحمر، بعدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية.

وأعلن نادي سموحة بالأمس، أنهم متضامن بصفته رئيسا للنادي السكندري مع قرارات الأهلي رغم ضمانه البقاء في بطولة الدوري، وكتب عامر عبر صفحته على فيسبوك: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي، والذي يؤكد على ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع مبدء المساواة".

وأكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن البطولة لابد أن تنتهي قبل منافسات البطولة الأفريقية، وقال: "إذا أراد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة باقي المباريات بعد البطولة الإفريقية ستحدث أزمة لنا نظرا لانتهاء عقود بعض اللاعبين بنهاية الشهر المقبل بجانب عودة اللاعبين المعارين لأنديتهم، ونريد أن نحصل على فترة راحة سلبية للاعبين".

ومن جانبه، أوضح مشهور أحمد، المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود موافقته على بنود بيان الأهلي وقال: "من مصلحتنا أن تنتهي البطولة قبل إقامة كأس الأمم، لأن تأجيل المباريات سنحصل من خلالها على راحة سلبية 55 يوما دون فائدة".

المقاولون العرب يتضامن مع الأهلي في أزمة الدوري

وأكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الإدارة لن تقبل تعديل موعد مباراة الأهلي، وأن من حق إدارة الأحمر المطالبة بلعب الزمالك لمبارياته، وأن الحل الوحيد هو تأجيل معسكر المنتخب الوطني لمدة 3 أيام.