كأس ملك إسبانيا.. بالفيديو| فالنسيا يتقدم على برشلونة بثنائية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع حاليًا فريقي برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي يقام خلال الفترة الحالية على ستاد بينتو فيامارين، بتقدم الخفافيش بهدفين نظيفين.

خفافيش فالنسيا تتقدم بثنائية على برشلونة في الشوط الأول

أحرز هدفي فالنسيا كلًا من جاميرو في الدقيقة 21، ورودريجو مورينو في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، كاد ينجح رودريجو ماكادو لاعب فالنسيا في إحراز هدف التقدم لصالح فريقه بعدما قام بمراوغة لاعبي برشلونة ببراعة كبيرة وحارس مرمى النادي الكتالوني سيليسن ليسدد الكرة بقوة، إلا أن جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة أنقذ الكرة من على خط المرمى في آخر اللحظات.

وفي الدقيقة 18، انطلق ميسي مخترقا دفاع فالنسيا وسدد كرة أبعدها الحارس جاومي إلى ركلة ركنية.

ونجح فريق برشلونة في السيطرة على وسط الميدان خلال معظم أوقات اللقاء في الشوط الأول، إلا أن هجماته لم تتسم بالفاعلية الكبيرة على مرمى الخفافيش.

ونجح جاميرو في تسجيل الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 21 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى برشلونة.

بعد ذلك امتلك لاعبي فالنسيا زمام الأمور، والسيطرة على وسط الملعب، وسط تراجع كبير في آداء لاعبي برشلونة.

وجاء هدف فالنسيا الثاني برأسية رودريجو مورينو من داخل منطقة جزاء برشلونة في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 46 سدد إيفان راكيتيتش تصويبة صاروخية على مرمى فالنسيا، لكن حارس مرمى الخفافيش جاومي تصدى لكرته ببراعة كبيرة يحسد عليها.