عاجل| الاتحاد يتمسك بإقامة مباراة سموحة قبل انطلاق أمم أفريقيا

أكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تقديره الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنجاح مسابقة الدورى العام في هذا الموسم الاستثنائي، والذى شهد العديد من التعديلات بجدول مواعيد إقامة المباريات طوال أسابيع المسابقة.

و شدد مجلس إدارة النادي على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة فى مسابقة الدوري العام لهذا الموسم أمام نادى سموحة قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

و أشار مجلس إدارة النادي أنه لا يجد أي مبرر لتأجيل هذا اللقاء خاصة وأن إقامة المباراة فى موعدها لا يتعارض مطلقاً مع فرص وأهداف الفرق المتنافسة بالمسابقة، فنادى الاتحاد السكندرى يُطالب بإقامة اللقاء فى موعده وليس تأجيل اللقاء للتعرف على موقف الفرق المتنافسة الأخرى، بما لا يتعارض بأى شكل من الاشكال مع مبدأ تكافؤ الفرص للأندية المتنافسة بجدول المسابقة، و يتماشى مع منطق العدالة و المساواة التى يسعى بكل تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقه.

وأوضحت إدارة النادى بأنه ليس من المنطق استمرار المسابقة لفريق نادى الاتحاد السكندرى لمدة تزيد عن الشهر والنصف وحتى انتهاء مسابقة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بمصر الشهر القادم من أجل إقامة مباراة واحدة فقط لا يتضرر طرفيها من إقامتها فى موعدها المعلن سلفاً و كذلك باقى فرق المسابقة.

حق مشروع

وأكد مجلس إدارة النادي على تمسكه بحقه وطلبه العادل فى إقامة مباراته القادمة أمام نادي سموحة فى موعدها الذي تم إعلانه و قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، معرباً عن أسفه الشديد من الأخبار التى تم تداولها عن تأجيل مباريات الأسبوع الـ 34 و بالتالى تأجيل لقاء الاتحاد السكندرى وسموحة دون أى مبررات أو أسباب منطقيه، وفقا لما تم الإشارة إليها.