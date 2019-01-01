حازم إمام: قادرون على تحقيق لقب الكونفدرالية

أعرب حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تمنياته بالفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، غدا الأحد، عندما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا بطولة صعبة ولم يحققوها من قبل متمنيا ان يكون مع زملائه اول جيل يحقق البطولة.

وأضاف حازم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الزمالك خاض مشوارا صعبا جدا لكن اللاعبين قادرون على تحقيق الهدف، رغم أن الحمل ثقيل عليهم.

وأشار حازم إمام إلى أن الخسارة بهدف ذهابا ستجعل الجميع يركز أكثر ولن يكون هناك تكاسل، موضحا أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين لم يخوضوا نهائيات أفريقية قبل ذلك ولكننا نستطيع ان نكتب التاريخ، لافتا إلى أن الفريق يعلم مدى متاعب الجماهير للحصول على تذاكر حضور المباراة النهائية وتعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب.

كما أوضح حازم أن ابتعاد اللاعب عن الملعب يؤثر عليه ولكني من نوعية اللاعبين ممن لديهم اشتياق للكرة بعد غياب موضحا أن غياب حمدي النقاز مؤثر بشكل كبير ولكن عادة الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب أي لاعب عنها وسواء كنت انا سأعوض غيابه او غيري فنحن جاهزون لذلك.

وأتم حازم: "قدمنا مباراة جيدة في الذهاب بالمغرب وكنا نستطيع أن نكسب لكن لحظة سرحان كانت سبب الهزيمة وقادرون على تعويض ذلك في الإياب، مشيرا إلى أنه كان سعيدا بعدد الجماهير الذين حضروا اخر مرانين من أجل إحضار التذاكر حتى يرى اللاعبون الجمهور ويعملون على إسعادهم".

ويلتقي الزمالك مساء غدٍ أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية غدا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في العاشرة مساء.

وتسيطر أجواء مواجهة نهائى الكونفيدرالية على نادى الزمالك فنياً وإدارياً، فعلى مستوى الإدارة حرص الجميع خلال الساعات الماضية على تقديم وتنفيذ مطالب الخروج بمواجهة نهضة بركان غداً بالشكل الذى يليق بوجود المباراة فى مصر قبل تنظيمها بطولة الأمم الأفريقية.

وعلى المستوى الفنى، زاد حماس اللاعبين فى الفوز باللقب، وعقد رئيس النادى اجتماعاً مع اللاعبين قبل الدخول فى المعسكر، وأكد لهم ثقته الكبيرة فيهم، وأنهم سيكونون على قدر المسئولية ووعدهم بمكافآت ضخمة بخلاف المنصوص عليها فى اللائحة، وحرص على صرف مكافآت مباراة الذهاب رغم الخسارة.

وحرص لاعبو الفريق، على عقد جلسات خاصة فيما بينهم على هامش التدريبات، وقاد الجلسات حازم إمام ومحمد إبراهيم، وذلك لتحفيز بعضهم على التتويج بالكونفيدرالية، والفوز على نهضة بركان المغربى، وحصد اللقب، وتعهد الجميع على الظهور بشكل مميز وتقديم أداء جيد وتحقيق اللقب، ووجود التونسى فرجانى ساسى فى المعسكر، رغم عدم مشاركته لعدم اكتمال شفائه، ولكن لدعم اللاعبين، وحرص على التحدث معهم، مؤكداً أنه يثق جيداً فى تحقيق لقب الكونفيدرالية الأول فى تاريخ النادى، وإسعاد الجماهير.

وحرص "جروس" ومعه جهازه المعاون وخاصة أمير عزمى مجاهد وأيمن عبدالعزيز على تأهيل اللاعبين نفسياً للمباراة، وعمل على تنفيذ الكرة الهجومية مع التأمين الدفاعى بجانب التمركز الصحيح وإتقان العرضيات والتسديد من خارج المرمى بشكل مفاجئ.