خاص| كواليس إنهاء الزمالك ضم لابا كودجو لاعب نهضة بركان

علم الوطن سبورت، أن إدارة نادي الزمالك أنهت الاتفاق على ضم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ومعه شقيقه أحمد عضو مجلس الإدارة السابق، جلسة خاصة مع نائب رئيس نهضة بركان المغربي وتم التوصل لاتفاق معه على ضم اللاعب مقابل الحصول على مقابل مادي ولاعب إعارة سنة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي، غدا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

مباراة الذهاب انتهت بتقدم فريق نهضة بركان المغربي بهدف قاتل للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية .

ويختتم اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي.

وتسيطر أجواء مواجهة نهائى الكونفيدرالية على نادى الزمالك فنياً وإدارياً، فعلى مستوى الإدارة حرص الجميع خلال الساعات الماضية على تقديم وتنفيذ مطالب الخروج بمواجهة نهضة بركان غداً بالشكل الذى يليق بوجود المباراة فى مصر قبل تنظيمها بطولة الأمم الأفريقية.

وعلى المستوى الفنى، زاد حماس اللاعبين فى الفوز باللقب، وعقد رئيس النادى اجتماعاً مع اللاعبين قبل الدخول فى المعسكر، وأكد لهم ثقته الكبيرة فيهم، وأنهم سيكونون على قدر المسئولية ووعدهم بمكافآت ضخمة بخلاف المنصوص عليها فى اللائحة، وحرص على صرف مكافآت مباراة الذهاب رغم الخسارة.