أفريقيا تنتظر الزمالك بطلاً

نقلا عن العدد الورقي

* الأبيض يتسلح بـ60 ألف متفرج لتخطى عقبة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية.. النادى يرصد مكافآت ضخمة للاعبين

* جنش يعود للتشكيل.. مفاضلة بين بوطيب وأحداد فى الهجوم.. وبطل المغرب يستعيد جميع لاعبيه فى الموقعة

يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى خلال المباراة التى تجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى الكونفيدرالية، حيث يسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لتعويض خسارته فى مباراة الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، من خلال الفوز بهدفين دون رد لحصد لقب البطولة للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء.

ويفتقد الزمالك خلال مباراة اليوم جهود ظهيره الأيمن حمدى النقاز والمهاجم عمر السعيد بسبب الإيقاف، ومن المنتظر أن يشارك حازم إمام كظهير أيمن فى حين يوجد المغربى حميد أحداد أو خالد بوطيب بخط الهجوم لتعويض غياب السعيد، ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى، الونش، وحازم إمام وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد «زيزو» وحميد أحداد أو خالد بوطيب. ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع من المنتظر أن يوجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقى، وحذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربى خوفاً من تلقى هدف ينهى آمال الفريق الأبيض فى حصد اللقب.

وطلب جروس من اللاعبين عدم إهدار الفرص وضرورة استغلال أنصاف الفرص لتحقيق الهدف المنشود، وإسعاد جماهير القلعة البيضاء فى نهاية المباراة، وشدد المدرب السويسرى على عدم الانسياق وراء لاعبى المنافس، الذين سيحاولون استفزازهم من خلال إضاعة الوقت والسقوط على أرض الملعب خلال فترات المباراة، فضلاً عن الابتعاد عن المشادات بينهم وبين لاعبى المنافس والتركيز أمام المرمى فقط، وطالب «جروس» اللاعبين بمحاولة تضييق المساحات على لاعبى المنافس، الذى تعتمد طريقة لعبه على اللعب فى المساحات الكبيرة نظراً لسرعات خطه الهجومى.

وحرص جروس على توجيه تعليمات خاصة لحازم إمام وحميد أحداد خاصة أنهما لم يشاركا أساسيين فى كثير من المواجهات السابقة، مشدداً على ضرورة ظهورهما بمستوى قوى وتنفيذ ما يطلب منهما، كما شدد على «إمام» عدم افتعال أى أزمات من شأنها الضرر بالفريق، كما طالب جميع اللاعبين بعدم استعجال تسجيل الأهداف.

ووعد رئيس الزمالك بصرف مكافآت مجزية للاعبين تصل إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة الفوز باللقب الأفريقى لأول مرة، وشدد على صرف المكافآت بالتساوى بين اللاعب الاحتياطى والأساسى، بجانب المكافآت التى رصدها لهم أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة من جيبه الخاص، وتلك المنصوص عليها فى اللائحة.

فى المقابل، يدخل نهضة بركان المغربى المباراة باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الظفر بلقب البطولة خلال الظهور لأول مرة فى نهائى بطولة قارية، بالإضافة للتتويج باللقب فى المشاركة الثالثة فى الكونفيدرالية، كما يأمل النهضة فى تكرار فوزه على الزمالك فى هذا اللقاء وعدم الانسياق لعاملى الأرض والجمهور سلاح المنافس فى هذه المواجهة.

واختتم نهضة بركان تدريباته على ملعب المباراة، أمس السبت، بعدما خاض مرانين على ملعب «بتروسبورت» بالقاهرة قبل أن يتجه إلى الإسكندرية، وظهر اللاعبون فى حالة من التركيز الشديد، وبدوا عازمين على مفاجأة الزمالك فى ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق مبتغاه فى حسم اللقب لصالحه فى النهاية.

واستعاد نهضة بركان، بقيادة مدربه منير الجعوانى، خدمات ثلاثة لاعبين قبل مباراة اليوم، وهم العربى الناجى، الذى غاب عن مواجهة الذهاب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وعبدالصمد المباركى والبوركينى ألان تراورى بعد تعافيهما من الإصابة، بالإضافة إلى محمد عزيز، الذى تعافى بشكل نهائى من الإصابة التى كان قد تعرض لها على مستوى أعلى عضلة الفخذ، ويعول النهضة فى هذا اللقاء على مهاجمه الخطير لابا كودجو، الذى يعد أقوى أسلحة الفريق فى مواجهة الزمالك.

وشدد منير الجعوانى، مدرب النهضة، على لاعبيه بضرورة تقديم أفضل ما لديهم أمام الزمالك، لكتابة تاريخ لهم فى البطولات القارية، وسد الثغرات أمام مفاتيح لعب بطل مصر، والتمسك بتعليماته من أجل إنهاء اللقاء بالفوز، مؤكداً أن فريقه سيدخل اللقاء برغبة الفوز الذى يمكنه من حصد اللقب على الرغم من قوة المنافس.

كأس الكونفيدرالية النشأة: عام 2004

السبب: اندماج بطولتى كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقى

المنظم: الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»

عدد المشاركين: 54 فريقاً

الأكثر تتويجاً: الصفاقسى التونسى

ألقاب مصر فى البطولة: لقب واحد للنادى الأهلى

ألقاب المغرب فى البطولة: 4 ألقاب «الجيش الملكى، الفتح الرياضى، المغرب الفاسى، الرجاء البيضاوى»

العوائد والجوائز للبطل: 1.250 مليون دولار - خوض مباراة السوبر الأفريقى ضد بطل دورى أبطال أفريقيا

العوائد والجوائز للوصيف: 650 ألف دولار