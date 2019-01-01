مدرب نهضة بركان: جماهير الأهلي ستدعمنا أمام الزمالك.. وده كفاية

تحدث منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان المغربي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك غدًا في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ووجه الجعواني الشكر لإدارة الزمالك على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ان فريقه وصل إلى النهائي ليس عن طريق الصدفة وإنما بالجهد والعرق.

وقال الجعواني:"الشعب المغربي يدعمنا من أجل الفوز وحصد اللقب، وأعلم أيضا أن جماهير الأهلي ستكون معنا وهذا يكفي".

وشدد الجعواني على أن الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب لم يحسم اللقب وهو يسعى للفوز بالبطولة ويدرك جيدا حجم الضغوط التي ستكون على الزمالك وليس على فريقه.

وأضاف: "تواجد جماهير الزمالك بكثافة أمر جيد بالنسبة لي لأن نهضة بركان أول مرة يصل نهائي عكس الزمالك صاحب التاريخ الكبير متمنيا أن تسود الروح الرياضية المباراة وأن تكون عرس رياضي مصري مغربي إفريقي".

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية مساء غدا على ملعب برج العرب، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف.

ونفدت أمس تذاكر المباراة بالكامل، بعد طبع رئيس النادى 10 آلاف تذكرة إضافية، حيث شهد مقر النادى بميت عقبة إقبالاً كبيراً من الجماهير التى حرصت على شراء التذاكر بثمن أكبر من ثمنها، حيث وصل سعر الدرجة الموحدة التى تقدر بـ50 جنيهاً إلى 200 جنيه فى السوق السوداء من شدة حرص الجماهير على مؤازرة الفريق فى المباراة المهمة.