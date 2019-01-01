أجيري: منتخب مصر لا يخشى أي منافس في كأس الأمم الأفريقية

أكد المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفراعنة على أتم الإستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وأن الفريق لا يخشى أي منافس.

وقال أجيري في حديث تليفزيوني على قناة "تايم سبورت": "أحترم كل المنافسين، ولكن لا نخشى أحد، نحن منتخب متكامل، وهناك منتخبات جيدة بالبطولة على رأسها المغرب وتونس ونيجيريا".

أجيري يعلق على مستوى منتخب مصر تحت قيادة كوبر

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن حظوظ منتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة، على أرض الحضارة، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال أجيري في مقابلة تليفزيونية لقناة "تايم سبورت": "منتخب مصر كان جيد مع كوبر وأعتقد أنه قدم كل شئ ممكن للفراعنة، ونجح في التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون، ثم التاهل لكأس العالم لأول مرة في التاريخ".

وأضاف: "خلال الفترة الماضية والحالية هناك لاعبين ظهروا بشكل جيد ولاعبين ظهروا بشكل غير جيد لا يوجد مستوى متوسط، وأنا سعيد جدًا لقيادة الفراعنة في بطولة كأس الأمم المقبلة، والكل يعمل لتحقيق اللقب".