الزمالك ضد نهضة بركان.. أحداد يقود التشكيل المتوقع في نهائي الكونفدرالية

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم: حميد أحداد.

غيابات الزمالك عن مواجهة نهضة بركان

ويفتقد الزمالك خلال مباراة اليوم جهود ظهيره الأيمن حمدى النقاز والمهاجم عمر السعيد بسبب الإيقاف، ومن المنتظر أن يشارك حازم إمام كظهير أيمن فى حين يوجد المغربى حميد أحداد أو خالد بوطيب بخط الهجوم لتعويض غياب السعيد.

ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم «جنش» ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى، الونش، وحازم إمام وعبدالله جمعة وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز وأوباما ومحمود كهربا وأحمد سيد «زيزو» وحميد أحداد أو خالد بوطيب.

ويتسلح أصحاب الرداء الأبيض بـ60 ألف مشجع من المنتظر أن يوجدوا بملعب برج العرب لتدعيم الفريق الأبيض لحصد اللقب واستعادة التربع على العرش الأفريقى، وحذر جروس خط الدفاع من الهجمات المرتدة للفريق المغربى خوفاً من تلقى هدف ينهى آمال الفريق الأبيض فى حصد اللقب.

وطلب جروس من اللاعبين عدم إهدار الفرص وضرورة استغلال أنصاف الفرص لتحقيق الهدف المنشود، وإسعاد جماهير القلعة البيضاء فى نهاية المباراة، وشدد المدرب السويسرى على عدم الانسياق وراء لاعبى المنافس، الذين سيحاولون استفزازهم من خلال إضاعة الوقت والسقوط على أرض الملعب خلال فترات المباراة، فضلاً عن الابتعاد عن المشادات بينهم وبين لاعبى المنافس والتركيز أمام المرمى فقط، وطالب «جروس» اللاعبين بمحاولة تضييق المساحات على لاعبى المنافس، الذى تعتمد طريقة لعبه على اللعب فى المساحات الكبيرة نظراً لسرعات خطه الهجومى.

وحرص جروس على توجيه تعليمات خاصة لحازم إمام وحميد أحداد خاصة أنهما لم يشاركا أساسيين فى كثير من المواجهات السابقة، مشدداً على ضرورة ظهورهما بمستوى قوى وتنفيذ ما يطلب منهما، كما شدد على «إمام» عدم افتعال أى أزمات من شأنها الضرر بالفريق، كما طالب جميع اللاعبين بعدم استعجال تسجيل الأهداف.

ووعد رئيس الزمالك بصرف مكافآت مجزية للاعبين تصل إلى 150 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة الفوز باللقب الأفريقى لأول مرة، وشدد على صرف المكافآت بالتساوى بين اللاعب الاحتياطى والأساسى، بجانب المكافآت التى رصدها لهم أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة من جيبه الخاص، وتلك المنصوص عليها فى اللائحة.