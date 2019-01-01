بالصور| التصميم النهائي لاستاد القاهرة وانتهاء أعمال المدرجات

نشرت صفحة هيئة استاد القاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صورا لأخر مراحل التطوير داخل ملعب القاهرة الدولي، والشكل النهائي الذي سيكون عليه الملعب في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

صورة ستاد القاهرة قبل التطوير:

أجيري يشيد بأرضية ستاد القاهرة

أشاد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بـ التجهيزات الجديدة التى يشهدها استاد القاهرة الدولي استعداداً لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال أجيري إن أرضية الملعب الجديدة من أفضل أنواع أرضيات ملاعب كرة القدم في العالم، كما أثنى على تجهيزات غرف تغيير ملابس اللاعبين مؤكداً أنها نفذت وفقاً لأحدث تصميمات الاستادات العالمية.

جاء ذلك أثناء تفقده استاد القاهرة بصحبة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلى درويش رئيس هيئة استاد القاهرة، وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتناول اللقاء مناقشة استعدادات وتجهيزات المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام بمصر 2019.

وزير الرياضة يصطحب "أجيري وأبوريدة" في جولة تفقدية باستاد القاهرةوخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لم ولن تدخر الجُهد في توفير كافة متطلبات المنتخب المصري من دعم ومساندة لتحقيق البطولة التى ينتظرها الملايين.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة متميزة من اللاعبين سواء في الدوري المحلي أو المحترفين بالخارج مُضيفاً أنهم قادرون بخبراتهم المتنوعة على تحقيق كأس البطولة للمرة الثامنة في التاريخ.

وشملت الجولة تفقد بوابات دخول الجماهير، المُدرجات، المقصورة الرئيسية، قاعات استقبال كبار الزوار، الاماكن المخصصة للإعلاميين ، قاعة المؤتمرات ، أنظمة الإضاءة، الشاشات، غُرف تغيير ملابس اللاعبين، وأرضية الملعب.

وفي نهاية الجولة أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية عازمة على أن يكون تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الأفضل عبر تاريخ البطولة ليكون التنظيم للبطولة بمثابة رسالة للعالم بأن مصر تستطيع وقادرة على استضافة اكبر الأحداث الرياضية العالمية.